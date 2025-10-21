ЗМІ: Саміт Трампа і путіна зірвався через відмову росії припинити вогонь

Дональдом Трампом і російським диктатором путіним відкладено після того, як москва відмовилася від угоди про негайне припинення вогню в Україні.



Про це пише



За словами високопосадовця Білого дому, найближчим часом зустріч не відбудеться, попри «продуктивну розмову» між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ рф лавровим.



Плани саміту в Будапешті, про які Трамп заявив минулого тижня, фактично зірвалися через небажання кремля йти на поступки.



росія в черговий раз вимагала, щоб Україна визнала повний контроль москви над усім Донбасом — умовою, яка фактично відкидає будь-яку ініціативу припинення вогню.



Європейські дипломати зазначають, що росія «хотіла забагато» і не погоджується «зупинитися на місці». Через це США вирішили не продовжувати підготовку саміту, оскільки не бачать шансів на реальні домовленості.



Відмова москви від компромісів засвідчує, що кремль намагається виграти час і втримати окуповані території, продовжуючи війну.





