ЗМІ: Саміт Трампа і путіна зірвався через відмову росії припинити вогонь
Сьогодні, 10:35
Запланований саміт між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором путіним відкладено після того, як москва відмовилася від угоди про негайне припинення вогню в Україні.
Про це пише Reuters.
За словами високопосадовця Білого дому, найближчим часом зустріч не відбудеться, попри «продуктивну розмову» між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ рф лавровим.
Плани саміту в Будапешті, про які Трамп заявив минулого тижня, фактично зірвалися через небажання кремля йти на поступки.
росія в черговий раз вимагала, щоб Україна визнала повний контроль москви над усім Донбасом — умовою, яка фактично відкидає будь-яку ініціативу припинення вогню.
Європейські дипломати зазначають, що росія «хотіла забагато» і не погоджується «зупинитися на місці». Через це США вирішили не продовжувати підготовку саміту, оскільки не бачать шансів на реальні домовленості.
Відмова москви від компромісів засвідчує, що кремль намагається виграти час і втримати окуповані території, продовжуючи війну.
