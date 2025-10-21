ЗМІ: Саміт Трампа і путіна зірвався через відмову росії припинити вогонь

Запланований саміт між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором путіним відкладено після того, як москва відмовилася від угоди про негайне припинення вогню в Україні.

Про це пише Reuters.

За словами високопосадовця Білого дому, найближчим часом зустріч не відбудеться, попри «продуктивну розмову» між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ рф лавровим.

Плани саміту в Будапешті, про які Трамп заявив минулого тижня, фактично зірвалися через небажання кремля йти на поступки.

росія в черговий раз вимагала, щоб Україна визнала повний контроль москви над усім Донбасом — умовою, яка фактично відкидає будь-яку ініціативу припинення вогню.

Європейські дипломати зазначають, що росія «хотіла забагато» і не погоджується «зупинитися на місці». Через це США вирішили не продовжувати підготовку саміту, оскільки не бачать шансів на реальні домовленості.

Відмова москви від компромісів засвідчує, що кремль намагається виграти час і втримати окуповані території, продовжуючи війну.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку звичайні смітники замінюють на напівпідземні
Сьогодні, 11:07
Сьогодні на Волині обмежать електропостачання для бізнесу і промисловості
Сьогодні, 10:38
ЗМІ: Саміт Трампа і путіна зірвався через відмову росії припинити вогонь
Сьогодні, 10:35
Україна та Європа готують план завершення війни із 12 пунктів, - Bloomberg
Сьогодні, 10:20
У Луцьку тимчасово відключають опалення
Сьогодні, 10:07
Медіа
відео
1/8