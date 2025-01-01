У Луцьку звичайні смітники замінюють на напівпідземні

В обласному центрі Волині триває реалізація програми із встановлення напівпідземних смітників.

Про це у телеграмі повідомляє Луцька міськрада.

Луцьк продовжує реалізовувати програму зі встановлення напівпідземних смітників. ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» отримує дуже багато заявок від ОСББ та мешканців багатоквартирних будинків з приводу можливості встановлення таких контейнерів у їхніх дворах.

За словами Луцького міського голови Ігоря Поліщука, напівпідземні контейнери мають чимало переваг над звичайними металевими урнами.

«Один напівпідземний контейнер замінює п’ять звичайних контейнерів, має значно естетичніший вигляд та запобігає тому, щоб тварини чи, на превеликий жаль, безхатченки, розкидали сміття. Біля цих смітників завжди чисто. Ще одна перевага — це швидкість обслуговування. Сміттєвоз приїжджає та за півтори хвилини висипає сміття в машину», - розповів міський голова.

