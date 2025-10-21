Росія відправляє нафту на переробку до Грузії
Сьогодні, 11:45
Росія змушена відправляти нафту на переробку до Грузії через удари українських безпілотників по своїх НПЗ.
Про це повідомляє Reuters.
Російська компанія «Русснєфть» уперше відправила партію нафти на переробку до Грузії через серйозні проблеми з власною нафтопереробкою після українських атак дронами.
А 6 жовтня танкер Kayseri доставив 105 тисяч тонн нафти сорту Siberian Light з російського порту Новоросійськ до грузинського термінала Кулеві. Судно, що ходить під прапором Панами, входить до переліку так званого «тіньового флоту» росії.
Це перша поставка російської нафти на новий НПЗ у Кулеві, який розпочав роботу лише цього місяця. Грузія планує використати власні потужності, щоб зменшити залежність від імпорту пального, зокрема з росії.
Водночас москва стикається з дедалі більшим дефіцитом переробних потужностей після численних ударів безпілотників ЗСУ по російських НПЗ улітку. Це змушує кремль шукати альтернативні шляхи для переробки сировини за кордоном — навіть у країнах, із якими у росії немає дипломатичних відносин із 2008 року.
Нова схема з Грузією підкреслює глибину енергетичної кризи, у якій опинилася російська нафтова галузь через війну проти України.
