Росія відправляє нафту на переробку до Грузії

удари українських безпілотників по своїх НПЗ.



Про це повідомляє



Російська компанія «Русснєфть» уперше відправила партію нафти на переробку до Грузії через серйозні проблеми з власною нафтопереробкою після українських атак дронами.



А 6 жовтня танкер Kayseri доставив 105 тисяч тонн нафти сорту Siberian Light з російського порту Новоросійськ до грузинського термінала Кулеві. Судно, що ходить під прапором Панами, входить до переліку так званого «тіньового флоту» росії.



Це перша поставка російської нафти на новий НПЗ у Кулеві, який розпочав роботу лише цього місяця. Грузія планує використати власні потужності, щоб зменшити залежність від імпорту пального, зокрема з росії.



Водночас москва стикається з дедалі більшим дефіцитом переробних потужностей після численних ударів безпілотників ЗСУ по російських НПЗ улітку. Це змушує кремль шукати альтернативні шляхи для переробки сировини за кордоном — навіть у країнах, із якими у росії немає дипломатичних відносин із 2008 року.



Нова схема з Грузією підкреслює глибину енергетичної кризи, у якій опинилася російська нафтова галузь через війну проти України.



