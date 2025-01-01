У Луцьку спалахнув житловий будинок

Через недолік конструкції та порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів у Луцьку горів житловий будинок.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Учора, 21 жовтня, о 14:06 до служби «101» надійшло повідомлення про займання житлового будинку на вулиці Максима Залізняка у Луцьку.

Пожежа виникла в житловій кімнаті, до гасіння залучалися рятувальники луцької 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини та оперативно-координаційний центр ДСНС області, вогнеборці працювали в захисних апаратах через сильне задимлення. Ймовірна причина пожежі — недолік конструкції та порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів.

Ліквідували пожежу о 14:37. Постраждалих немає.

А о 23:47 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу деревя’яного житлового будинку в селі Лаврів Луцького району. На гасіння залучалися підрозділи 2-ї та 25-ї ДПРЧ м. Луцька і МПО с. Чаруків.

Загоряння розпочалося з розподільчого електрощита, причина пожежі — коротке замикання електромережі. Ліквідація пожежі — о 02:40. Постраждалих немає.


