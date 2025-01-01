На Волині скажений кіт вдома покусав дитину та жінку
Сьогодні, 13:07
У селі Чарторийськ Маневицької громади підтвердився випадок сказу у домашнього кота. Тварина покусала дитину і жінку.
Село з 22 жовтня визначили зоною карантинних обмежень, які скасують через два місяці в разі, якщо не будуть зафіксовані повторні випадки хвороби, розповів Суспільному виконувач обов'язків керівника Камінь-Каширської районної лікарні ветмедицини Петро Корх.
Домашній кіт вкусив дитину, яка поверталася зі школи і хотіла його погладити на власному подвір'ї. Фахівці районного управління Держпродспоживслужби ізолювали тварину, проте вона встигла покусати ще й господиню. За декілька днів кіт загинув. Лабораторне дослідження підтвердило, що у тварини був сказ.
Жінка та дитина, яких покусав кіт, звернулися до лікарні та отримують антирабічну вакцину.
Зі слів начальника відділу управління Держпродспоживслужби в області Сергія Войтюка, від початку року в області зафіксували 47 випадків сказу. Найбільше — у Ковельському районі. Торік в області зафіксували 35 випадків сказу.
Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально. Людина заражається сказом лише під час контакту з хворою твариною через укус, або ослинення шкіри.
