На Волині скажений кіт вдома покусав дитину та жінку





Село з 22 жовтня визначили зоною карантинних обмежень, які скасують через два місяці в разі, якщо не будуть зафіксовані повторні випадки хвороби, розповів Петро Корх.



Домашній кіт вкусив дитину, яка поверталася зі школи і хотіла його погладити на власному подвір'ї. Фахівці районного управління Держпродспоживслужби ізолювали тварину, проте вона встигла покусати ще й господиню. За декілька днів кіт загинув. Лабораторне дослідження підтвердило, що у тварини був сказ.



Жінка та дитина, яких покусав кіт, звернулися до лікарні та отримують антирабічну вакцину.



Зі слів начальника відділу управління Держпродспоживслужби в області Сергія Войтюка, від початку року в області зафіксували 47 випадків сказу. Найбільше — у Ковельському районі. Торік в області зафіксували 35 випадків сказу.



Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально. Людина заражається сказом лише під час контакту з хворою твариною через укус, або ослинення шкіри.

