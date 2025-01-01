Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Володимира Дмитрука
Сьогодні, 12:08
Траурний кортеж «На щиті» з тілом воїна Володимира Дмитрука (Валерія Падзерка) прибуде до Любомля сьогодні, 22 жовтня.
Про це у фейсбуці повідомила Любомльська міськрада.
Кортеж прибуде до Любомля орієнтовно о 15:00 та рухатиметься за маршрутом: вул. Володимирська – вул. Вокзальна – вул. Поштова – вул. Незалежності – вул. Польова.
«Просимо жителів міста гідно зустріти Героя, створивши живий коридор та схиливши голови в скорботі перед його світлою пам’яттю. Навіки честь і слава нашому захиснику!» - зазначили у міськраді.
