Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Володимира Дмитрука

тілом воїна Володимира Дмитрука (Валерія Падзерка) прибуде до Любомля сьогодні, 22 жовтня.



Про це у фейсбуці повідомила Любомльська міськрада.



Кортеж прибуде до Любомля орієнтовно о 15:00 та рухатиметься за маршрутом: вул. Володимирська – вул. Вокзальна – вул. Поштова – вул. Незалежності – вул. Польова.



«Просимо жителів міста гідно зустріти Героя, створивши живий коридор та схиливши голови в скорботі перед його світлою пам’яттю. Навіки честь і слава нашому захиснику!» - зазначили у міськраді.





