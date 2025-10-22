Трамп ухвалить рішення щодо зустрічі з путіним упродовж двох днів

Трамп ухвалить рішення щодо зустрічі з путіним упродовж двох днів
Президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті заявив, що "не хотів би мати даремної зустрічі" з кремлівським керівником путіним.

Як пише LB.ua з посиланням на Clash Report, республіканець уточнив, що "не вважає розмову з Путіним марною втратою часу". Але остаточне рішення щодо того, чи відбудеться анонсований главою держави саміт у Будапешті, ще не ухвалене.

Трамп обіцяє "повідомити більше упродовж наступних двох днів". За його словами, "багато чого відбувається стосовно цього питання". Президент також підтвердив, що досі вважає припинення вогню в Україні досяжним.

Трамп додав, що Індія "не купуватиме багато нафти в Росії" і вже скорочує обсяги закупівель.

Раніше ЗМІ повідомили, що підготовка зустрічі Трампа і путіна відкладається після того, як телефонну розмову мали держсекретар Марко Рубіо та голова МЗС Росії Лавров.

