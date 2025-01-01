Сьогодні на Волині обмежать електропостачання для бізнесу і промисловості





Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".



Час застосування обмежень:



- 16:00-22:00.



Зазначається, що відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.



"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - наголошують енергетики.

