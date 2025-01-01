Сьогодні на Волині обмежать електропостачання для бізнесу і промисловості

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі – сьогодні, 22 ЖОВТНЯ, на території Волинської області буде застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".

Час застосування обмежень:

- 16:00-22:00.

Зазначається, що відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - наголошують енергетики.

