Сьогодні на Волині обмежать електропостачання для бізнесу і промисловості
Сьогодні, 10:38
У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі – сьогодні, 22 ЖОВТНЯ, на території Волинської області буде застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".
Час застосування обмежень:
- 16:00-22:00.
Зазначається, що відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - наголошують енергетики.
