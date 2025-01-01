Україна та Європа готують план завершення війни із 12 пунктів, - Bloomberg





Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з планом, повідомляє



Згідно з планом, якщо росія погодиться на припинення вогню і, як і Україна, відмовиться від наступів, має відбутися повернення всіх депортованих дітей до України та обмін полоненими.



Україна ж має отримати гарантії безпеки, кошти для відновлення після війни та шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу. росії ж пропонують поступове зняття санкцій, однак 300 мільярдів доларів російських активів, заморожених у Європі, їй повернуть лише після того, як москва погодиться зробити внесок у післявоєнну відбудову України.



Попри це, санкції мають відновити, якщо росія знову нападе на Україну.



Також план передбачає, що москва та Київ розпочнуть переговори щодо управління окупованими територіями, хоча ані Європа, ані Україна юридично не визнають російською жодну окуповану територію.



Реалізацію запропонованого плану контролюватиме рада миру на чолі з президентом США Дональдом Трампом. Водночас деталі плану ще допрацьовують, і вони можуть змінитися, адже їх має затвердити Вашингтон. Для цього європейські чиновники планують відвідати США цього тижня.



Нагадаємо, раніше видання Axios писало, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер порадив президенту України Володимиру Зеленському розробити у співпраці зі США мирний план за зразком того, який Білий дім запропонував для Сектору Гази.

