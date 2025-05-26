На війні загинув Герой з Волині Володимир Дмитрук

На війні загинув Герой з Волині Володимир Дмитрук
На війні з російськими окупантами загинув захисник із Любомльської громади Дмитрук Володимир Петрович (Падзерка Валерій Петрович), 17.06.1971 р.н.

Про це повідомили у громаді.

Старший сержант Володимир Дмитрук з Волині загинув, боронячи рідну землю від ворога та залишаючись вірним військовій присязі.

Воїн поліг 26.05.2025 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Строївка Куп’янського району Харківської області.

Про дату та час прибуття кортежу «На щиті» буде повідомлено згодом.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

