На війні загинув Герой з Волині Володимир Дмитрук
Сьогодні, 20:38
На війні з російськими окупантами загинув захисник із Любомльської громади Дмитрук Володимир Петрович (Падзерка Валерій Петрович), 17.06.1971 р.н.
Про це повідомили у громаді.
Старший сержант Володимир Дмитрук з Волині загинув, боронячи рідну землю від ворога та залишаючись вірним військовій присязі.
Воїн поліг 26.05.2025 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Строївка Куп’янського району Харківської області.
Про дату та час прибуття кортежу «На щиті» буде повідомлено згодом.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
