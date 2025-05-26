На війні загинув Герой з Волині Володимир Дмитрук

Дмитрук Володимир Петрович (Падзерка Валерій Петрович), 17.06.1971 р.н.



Про це повідомили у громаді.



Старший сержант Володимир Дмитрук з Волині загинув, боронячи рідну землю від ворога та залишаючись вірним військовій присязі.



Воїн поліг 26.05.2025 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Строївка Куп’янського району Харківської області.



Про дату та час прибуття кортежу «На щиті» буде повідомлено згодом.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинув захисник із Любомльської громади(Падзерка Валерій Петрович), 17.06.1971 р.н.Про це повідомили у громаді.Старший сержант Володимир Дмитрук з Волині загинув, боронячи рідну землю від ворога та залишаючись вірним військовій присязі.Воїн поліг 26.05.2025 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Строївка Куп’янського району Харківської області.Про дату та час прибуття кортежу «На щиті» буде повідомлено згодом.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію