Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 19 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 19 жовтня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.
