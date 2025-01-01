Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 19 жовтня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 19 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 19 жовтня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.

