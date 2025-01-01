Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 19 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 19 жовтня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.

