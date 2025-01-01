На Волині на пункті пропуску «Устилуг» проводитимуть дорожні роботи

20-го жовтня працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області планують проведення дорожніх робіт у пункті пропуску «Устилуг».Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.У зв’язку з цим на дві доби планується повне перекриття смуги руху «Червоний коридор» на в’їзді в Україну. Проїзд транспортних засобів через пункт пропуску буде здійснюватися іншими смугами, тому можливе сповільнення руху на в’їзному напрямку та накопичення автомобілів з польської сторони.Роботи триватимуть до 30-го листопада цього року.Громадян просять врахувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок та, за можливості, обирати для перетинання кордону інші пункти пропуску.