Ярмарок осіннього врожаю у Володимирі: що презентували волинські виробники





На ярмарку всі охочі могли придбати сільськогосподарську та ремісничу продукції, а саме: овочі та фрукти, мед, м’ясо та рибу, яйця, молочну продукцію, борошно, цукор, господарські товари, саджанці плодових і декоративних рослин, текстиль і крафтові товари.



Ярмарок осіннього врожаю розділили на декілька торгових зон для зручності відвідувачів та покупців.



Як розповів Євген Болатов, який приїхав на ярмарок з міста Олика, традиційний захід у Володимирі відвідує не вперше. Чоловік займається виготовленням крафтових сирів і м'ясних делікатесів без додавання хімічних домішок. Справу розпочав у 2016 році.



"Ми з Олики, а взагалі релокували бізнес на Волинь із Донеччини. Купують у різних містах люди, і у Володимирі також, оленину. Бобер у нас буває, косуля. Це таке, що незвичне і полюблять. Купують ковбасу, сири трохи менше", — зазначив чоловік.



Привезла плетені вироби з паперової лози на ярмарок майстриня Людмила Барановська з Волині. Цієї справою, з її слів, займається десятий рік.



"Купують більш доступний товар по ціні: жолуді більш популярні, маленькі кошички та різні підноси для хліба та печива. Я ще працюю, то поєднує роботу зі своїм хобі", — зазначила волинянка.



Традиційно бере участь у ярмарку волинянка Вікторія Панасюк, яка привезла мед, віск, прополіс та медові наливки. Каже: працює над розширенням асортименту та візуальною презентацією бренду.



"Почали займатися медом і пасікою орієнтовно років 15 тому. Батько почав справу. Потім тато пішов воювати добровольцем під час повномасштабної війни, і перейшла справа до нас. Зараз просуваємо справу самостійно, так як тато зник безвісти", — сказала жінка.



Мета проведення такого заходу — можливість виробникам продати великий обсяг продукції за один робочий день, не сплачуючи оренди за торгове місце, а покупцям — придбати товари з можливістю вибору серед асортименту.

