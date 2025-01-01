19 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження цього дня святкують головний редактор газети «Волинь-нова» Олександр Згоранець(на фото).
Також сьогодні день народження відзначає колишній депутат Волинської обласної ради Іван Смітюх, вокалістка гурту ФлайzZzа Алла Новак, американський актор і режисер, який народився на Волині, Святослав Новицький.
Іменини сьогодні святкують Іван та Гавриїл.
ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
19 жовтня - Всеукраїнський день відповідальності людини. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Йоіла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також сьогодні день народження відзначає колишній депутат Волинської обласної ради Іван Смітюх, вокалістка гурту ФлайzZzа Алла Новак, американський актор і режисер, який народився на Волині, Святослав Новицький.
Іменини сьогодні святкують Іван та Гавриїл.
ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
19 жовтня - Всеукраїнський день відповідальності людини. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Йоіла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
19 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині на пункті пропуску «Устилуг» проводитимуть дорожні роботи
18 жовтня, 21:15
На війні загинув Герой з Волині Володимир Дмитрук
18 жовтня, 20:38