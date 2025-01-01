19 жовтня на Волині: гортаючи календар

Олександр Згоранець(на фото).



Також сьогодні день народження відзначає колишній депутат Волинської обласної ради Іван Смітюх, вокалістка гурту ФлайzZzа Алла Новак, американський актор і режисер, який народився на Волині, Святослав Новицький.



Іменини сьогодні святкують Іван та Гавриїл.



ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.



19 жовтня - Всеукраїнський день відповідальності людини. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Йоіла.

19 жовтня - Всеукраїнський день відповідальності людини. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Йоіла.

