МВФ тисне на Україну: Bloomberg дізнався, чому фонд хоче девальвації гривні





Про це повідомляє



МВФ наголошує на перевагах контрольованої девальвації гривні як кроку, який може допомогти зміцнити напружені фінанси України шляхом збільшення доходів бюджету, деномінованих у місцевій валюті.



Проте посадовці Національного банку України чинять опір такому кроку, посилаючись на ризики для інфляції та громадських настроїв.



Розбіжності в економічній політиці становлять потенційну загрозу, оскільки Україна прагне отримати новий пакет позик від вашингтонського кредитора, враховуючи, що війна з Росією триває вже четвертий рік.



Варто зазначити, що Україна отримала більшу частину з 15,6 мільярда доларів за програмою МВФ, узгодженою у 2023 році, і зараз обидві сторони ведуть переговори щодо нового пакету, який може скласти 8 мільярдів доларів.



Переговори продовжилися під час щорічних зустрічей кредитора у Вашингтоні цього тижня, закладаючи основу для переговорів на рівні персоналу наступного місяця. Директор Крісталіна Георгієва планує відвідати Київ, щоб висловити підтримку та зміцнити амбіції України щодо отримання додаткового фінансування.



Валютне питання додає напруги



У переговорах з МВФ валютне питання додає напруги. Девальвація може призвести до зростання номінальних бюджетних надходжень, оскільки експортні контракти деноміновані в іноземній валюті.



За словами джерел, представники центрального банку в Києві неохоче піддаються тиску МВФ, посилаючись на потенційну шкоду для економіки. Прогнозовані вигоди обмежені, оскільки бюджет України значною мірою залежить від прямої міжнародної допомоги, за їхніми словами, тоді як девальвація також може спровокувати інфляцію, яка може знищити фіскальну подушку.



Окрім цього, матимуть місце політичні наслідки. Українські керівники давно побоюються девальвації, а громадськість чутлива до цінових коливань, спричинених фінансовими кризами, що передували війні з Росією.



За словами джерела, враховуючи, що кінця війни не видно, а втома зростає, політичні лідери неохоче погодяться на такий крок.



НБУ відмовився від коментарів через період мовчання перед рішенням щодо процентної ставки наступного тижня. МВФ відмовився від коментарів.

