Чи очікувати магнітні бурі 19 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
В неділю, 19 жовтня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується, проте магнітосфера знаходитиметься у збудженому стані.
Про це повідомляє Meteoprog.
Зазначається, що протягом минулої доби на Сонці зафіксували 4 спалахи класу С, які практично не впливають на Землю. Та 8 спалахів класу М, які є середніми з великих спалахів.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, — йдеться в повідомленні.
За даними meteoagent, 19 жовтня очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середній магнітній бурі.
