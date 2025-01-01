Чи очікувати магнітні бурі 19 жовтня: прогноз

В неділю, 19 жовтня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується, проте магнітосфера знаходитиметься у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

Зазначається, що протягом минулої доби на Сонці зафіксували 4 спалахи класу С, які практично не впливають на Землю. Та 8 спалахів класу М, які є середніми з великих спалахів.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, — йдеться в повідомленні.

За даними meteoagent, 19 жовтня очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середній магнітній бурі.

