Курс валют на 19 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 19 жовтня. Так, вартість долара США знизилася на 13 копійок і становить 41,63 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,63 (-13 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,52 (-1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,41 (+1 коп.)
