ЗМІ повідомили, скільки коштує поховання у Луцькій громаді
Мінімальна вартість послуг поховання у Луцькій громаді становить 5950 гривень.

Про це йде мова у звіті про роботу Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування, - інформує ВолиньUA.

У цю суму входить: труна – 2 400,0 грн, катафалк –1 830,0 грн, могила – 970,0 грн та хрест із табличкою – 750,0 грн.

За перше півріччя 2025 року підприємство заробило 4 млн 316 тисяч гривень від надання ритуальних послуг для фізичних осіб та 1 млн 866 тисяч гривень - для юридичних осіб.

