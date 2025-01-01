На війні загинув провідний економіст «Волиньобленерго» Герой Ігор Кунашик

На війні загинув провідний економіст «Волиньобленерго» Герой Ігор Кунашик
На війні, захищаючи Україну, загинув наш колега Ігор Кунашик, провідний економіст фінансово-економічного відділу ПрАТ «Волиньобленерго». Йому було 39 років.

Про це повідомляють на сторінці ПрАТ «Волиньобленерго» у фейсбук.

"Ігор був щирою, доброю та надійною людиною. Колеги згадують його як спокійного, розумного і завжди готового допомогти – справжнього професіонала й товариша" - йдеться у дописі.

Він вважався зниклим із 24 серпня 2024 року.

Прощання з Ігорем Кунашиком відбудеться у понеділок об 11:00 у Свято-Троїцькому соборі.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

