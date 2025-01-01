Любарт: бригада хрещених вогнем

Любарт: бригада хрещених вогнем
Шлях, довжиною у понад три роки: від добровольчого підрозділу до 20-ї бригади оперативного призначення Любарт.

Батальйон Любарт, бригада чи підрозділ ССО?


Насправді все перелічене можна віднести до цього підрозділу, який виник як добровольче формування у 2022 році. На початку повномасштабного вторгнення його створили ветерани ОЗСП Азов і колишні учасники АТО, що захищали Україну в межах Волинської області.

За декілька місяців підрозділ реорганізувався у загін спеціальних операцій ССО, а у 2024 році став батальйоном у складі 12-ї бригади НГУ «Азов». У 2025 році, разом із впровадженням переходу на корпусну систему, затверджено нинішній статус, – 20-та бригада оперативного призначення Любарт у складі 1-го корпусу НГУ Азов.

Про що ці зміни? Вони не про перейменування структур чи родів військ. Це про зріст і формування професійної сучасної, а головне – боєздатної армії. Про підрозділ, який виник на вимогу страшних подій і зараз активно розвивається.

Командир, за яким йдуть.


Успіх будь-якої операції починається із командування. І бригада Любарт не стала виключенням.

Вадим «Янкі» Крикун очолив підрозділ з першого дня його існування.

Будучи приватним підприємцем на момент початку великої війни, уже 26 лютого 2022 року, Янкі став командиром Любарта. Щобільше, підлеглі, що працювали у фірмі Вадима, стали бійцями підрозділу і сьогодні воюють пліч-о-пліч.

Любарт: бригада хрещених вогнем

“Якщо солдат, який з автоматом на передньому краї виконує бойову задачу, розуміє, що він зробить свою роботу, свій обовʼязок і через N-ну кількість місяців його замінить інший солдат: сусід, колега чи участковий з рідного міста, то, я думаю, він це робитиме совісно і максимально результативно..”

Вадим «Янкі» Крикун про мотивацію військовослужбовця.

Вільні посади бригади: як стати бійцем Любарта?


Щодо процедури долучення до війська – вона досить стандартна просто заповнюйте анкету на сайті lubart.army та проходьте співбесіду. Бригада розглядає заявки всіх повнолітніх громадян України, що не мають медичних протипоказань до служби.

Любарт: бригада хрещених вогнем

Якщо цікавишся службою у лавах бригади, ось Любарт вакансії, які доступні сьогодні:

1. Бойові спеціальності: стрілець, розвідник, оператор БПЛА, сапер.

2. Медичні посади: медик евакуаційної групи, бойовий медик, старший бойовий медик.

3. Тилові вакансії: діловод; автомеханік; кухар і багато інших.

Перелік вакантних місць досить великий і постійно збільшується, бо бригада міцнішає, розростається та шукає своїх людей. З актуальним списком посад можна ознайомитися на сайті та у соціальних мережах 20-ї бригади Любарт.

Війна видозмінюється й автоматизується. Але досі потребує людей. Приєднуйся до тих, хто береже кожну краплю української крові. Любарт чекає на тебе.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Бригада Любарт, Любарт, ССО Любарт, Батальйон Любарт, Янкі, Вадим Крикун, Вакансії до армії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вимагають повернути до бюджету громади понад мільйон гривень, переплачених за світло
Сьогодні, 14:05
Представлялись працівниками банку: шахраї ошукали волинян на понад 404 тисячі гривень
Сьогодні, 13:46
Любарт: бригада хрещених вогнем
Сьогодні, 13:43
На Волині скажений кіт вдома покусав дитину та жінку
Сьогодні, 13:07
У Луцьку спалахнув житловий будинок
Сьогодні, 12:30
Медіа
відео
1/8