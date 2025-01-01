Любарт: бригада хрещених вогнем





Батальйон Любарт, бригада чи підрозділ ССО?

Насправді все перелічене можна віднести до цього підрозділу, який виник як добровольче формування у 2022 році. На початку повномасштабного вторгнення його створили ветерани ОЗСП Азов і колишні учасники АТО, що захищали Україну в межах Волинської області.



За декілька місяців підрозділ реорганізувався у загін спеціальних операцій ССО, а у 2024 році став батальйоном у складі 12-ї бригади НГУ «Азов». У 2025 році, разом із впровадженням переходу на корпусну систему, затверджено нинішній статус, – 20-та бригада оперативного призначення Любарт у складі 1-го корпусу НГУ Азов.



Про що ці зміни? Вони не про перейменування структур чи родів військ. Це про зріст і формування професійної сучасної, а головне – боєздатної армії. Про підрозділ, який виник на вимогу страшних подій і зараз активно розвивається.



Командир, за яким йдуть.

Успіх будь-якої операції починається із командування. І бригада Любарт не стала виключенням.



Вадим «Янкі» Крикун очолив підрозділ з першого дня його існування.



Будучи приватним підприємцем на момент початку великої війни, уже 26 лютого 2022 року, Янкі став командиром Любарта. Щобільше, підлеглі, що працювали у фірмі Вадима, стали бійцями підрозділу і сьогодні воюють пліч-о-пліч.





“Якщо солдат, який з автоматом на передньому краї виконує бойову задачу, розуміє, що він зробить свою роботу, свій обовʼязок і через N-ну кількість місяців його замінить інший солдат: сусід, колега чи участковий з рідного міста, то, я думаю, він це робитиме совісно і максимально результативно..”



Вадим «Янкі» Крикун про мотивацію військовослужбовця.



Вільні посади бригади: як стати бійцем Любарта?

Щодо процедури долучення до війська – вона досить стандартна просто заповнюйте анкету на сайті lubart.army та проходьте співбесіду. Бригада розглядає заявки всіх повнолітніх громадян України, що не мають медичних протипоказань до служби.





Якщо цікавишся службою у лавах бригади, ось



1. Бойові спеціальності: стрілець, розвідник, оператор БПЛА, сапер.



2. Медичні посади: медик евакуаційної групи, бойовий медик, старший бойовий медик.



3. Тилові вакансії: діловод; автомеханік; кухар і багато інших.



Перелік вакантних місць досить великий і постійно збільшується, бо бригада міцнішає, розростається та шукає своїх людей. З актуальним списком посад можна ознайомитися на сайті та у соціальних мережах 20-ї бригади Любарт.



Війна видозмінюється й автоматизується. Але досі потребує людей. Приєднуйся до тих, хто береже кожну краплю української крові. Любарт чекає на тебе.





