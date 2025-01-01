У Луцьку вимагають повернути до бюджету громади понад мільйон гривень, переплачених за світло
Сьогодні, 14:05
Прокурори вимагають стягнення з постачальника електроенергії понад 1,2 млн грн, зайво сплачених з бюджету Луцької громади.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Луцька окружна прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Луцької міської ради, аби зобов'язати суб'єкта господарювання повернути понад 1,2 мільйона гривень у бюджет громади.
Прокурори з'ясували, що за результатами закупівлі між одним із комунальних підприємств Луцької міської ради та постачальником електроенергії було укладено договір про надання послуг.
Згодом сторони уклали низку додаткових угод, згідно з якими вартість електроенергії збільшилась на понад 10 % за відсутності для того підстав.
Усі ці угоди, вважають прокурори, є недійсними, адже укладені із порушеннями чинного законодавства.
У підсумку замовник сплатив більше, а електроенергії отримав менше, ніж було домовлено за результатами закупівлі.
У суді прокурори вимагатимуть визнання договору недійсним та стягнення з постачальника коштів, зайво сплачених із бюджету громади.
Зауважимо, що у жовтні 2025 року Луцькою окружною прокуратурою заявлено чотири таких позови про стягнення з постачальників електроенергії та газу понад 1,3 мільйона гривень.
