У Луцьку вимагають повернути до бюджету громади понад мільйон гривень, переплачених за світло

Прокурори вимагають стягнення з постачальника електроенергії понад 1,2 млн грн, зайво сплачених з бюджету Луцької громади.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Луцька окружна прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Луцької міської ради, аби зобов'язати суб'єкта господарювання повернути понад 1,2 мільйона гривень у бюджет громади.Прокурори з'ясували, що за результатами закупівлі між одним із комунальних підприємств Луцької міської ради та постачальником електроенергії було укладено договір про надання послуг.Згодом сторони уклали низку додаткових угод, згідно з якими вартість електроенергії збільшилась на понад 10 % за відсутності для того підстав.Усі ці угоди, вважають прокурори, є недійсними, адже укладені із порушеннями чинного законодавства.У підсумку замовник сплатив більше, а електроенергії отримав менше, ніж було домовлено за результатами закупівлі.У суді прокурори вимагатимуть визнання договору недійсним та стягнення з постачальника коштів, зайво сплачених із бюджету громади.Зауважимо, що у жовтні 2025 року Луцькою окружною прокуратурою заявлено чотири таких позови про стягнення з постачальників електроенергії та газу понад 1,3 мільйона гривень.#бюджет