Представлялись працівниками банку: шахраї ошукали волинян на понад 404 тисячі гривень

Протягом доби до територіальних підрозділів ГУНП у Волинській області звернулося семеро громадян із заявами про шахрайства.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аферисти ошукали потерпілих на понад 404 тисячі гривень. За усіма фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.Найбільше грошей, понад 343 тисячі гривень, втратили потерпілі через шахрайську схему, пов’язану з псевдопрацівниками банку. Аферисти телефонували до громадян, представлялися представниками банку та під приводом збереження грошей дізнавалися реквізити банківських карток, паролі з SMS чи CVV-коди. Після отримання усіх конфіденційних даних гроші зникали з рахунків потерпілих.- ніколи і нікому не повідомляйте реквізити банківських карток, паролі з SMS чи CVV-коди. Працівники банку ніколи не запитують таку інформацію;- не переходьте за посиланнями про отримання будь-якої допомоги від міжнародних організацій. Таку допомогу можна отримати лише через офіційні установи;- ретельно перевіряйте інформацію щодо сайтів та продавців, які пропонують продаж товарів та послуг у мережі Інтернет.У разі, якщо ви стали жертвою шахрайства або спроби обману, негайно повідомляйте про це поліцію за номером 102.