Пошкоджені будинки через обстріл на Стрілецькій у Луцьку: як відновлюватимуть житло





Ці помешкання відремонтують, зараз триває експертиза проєктів, розповів у коментарі Василь Ліщук.



Роботи планують виконати коштом Фонду енергоефективності. Поки що процедура затягується через те, що до таких проєктів є низка спеціальних вимог, але документи очікують отримати найближчим часом, додав посадовець.



Після експертизи і погодження фінансування шукатимуть підрядників.



Ідею відновити житло за допомогою фонду, переконує Ліщук, підтримали мешканці на зустрічі, яка відбулась минулого тижня.



«Ми також озвучували, що якщо після експертизи виявиться, що відновлення надто дороге й економічно недоцільне, тоді разом із мешканцями розглядатимемо інші варіанти. Але сподіваємося, що суми будуть економічно виправданими», — додав Ліщук.



Нагадаємо, раніше міськрада розглядала три сценарії щодо відновлення цих будинків:



відремонтувати (найбільш ймовірний варіант);



розібрати та на тих фундаментах побудувати аналогічні будинки;



знести та побудувати нову будівлю в межах дозволеного (наприклад, будинок на 3—4 поверхи), аби людям надати квартири.

