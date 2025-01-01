Українська збірна з ампфутболу, у складі якої - двоє волинян, перемогла у Лізі націй





Українська збірна з ампфутболу перемогла в Лізі націй EAFF-2025 у дивізіоні С та піднялася на рівень вище — до дивізіону В. Про це повідомили на сайті Української асоціації футболу, пише



У команді грали двоє волинян — Михайло Соколян і Вадим Король, гравці луцького клубу «Хрестоносці».



Михайло Соколян — ветеран російсько-української війни, який після втрати ноги став одним із лідерів адаптивного спорту в Україні. Він є капітаном луцької ампфутбольної команди «Хрестоносці» та гравцем національної збірної України з ампфутболу.



Вадим Король — ветеран російсько-української війни, гравець ампфутбольної команди «Хрестоносці» з Луцька та національної збірної України з ампфутболу.



Фінальний матч турніру відбувся 19 жовтня в Баку. У вирішальній зустрічі українці обіграли збірну Азербайджану з рахунком 3:1.



Завдяки цій перемозі українська команда стала чемпіоном дивізіону С.



Раніше збірна України обіграла команди Ізраїлю, Нідерландів та Бельгії.

