Українська збірна з ампфутболу, у складі якої - двоє волинян, перемогла у Лізі націй
Сьогодні, 15:34
Двоє волинян увійшли до складу української команди з ампфутболу та зіграли на континентальному турнірі.
Українська збірна з ампфутболу перемогла в Лізі націй EAFF-2025 у дивізіоні С та піднялася на рівень вище — до дивізіону В. Про це повідомили на сайті Української асоціації футболу, пише misto.media.
У команді грали двоє волинян — Михайло Соколян і Вадим Король, гравці луцького клубу «Хрестоносці».
Михайло Соколян — ветеран російсько-української війни, який після втрати ноги став одним із лідерів адаптивного спорту в Україні. Він є капітаном луцької ампфутбольної команди «Хрестоносці» та гравцем національної збірної України з ампфутболу.
Вадим Король — ветеран російсько-української війни, гравець ампфутбольної команди «Хрестоносці» з Луцька та національної збірної України з ампфутболу.
Фінальний матч турніру відбувся 19 жовтня в Баку. У вирішальній зустрічі українці обіграли збірну Азербайджану з рахунком 3:1.
Завдяки цій перемозі українська команда стала чемпіоном дивізіону С.
Раніше збірна України обіграла команди Ізраїлю, Нідерландів та Бельгії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Українська збірна з ампфутболу перемогла в Лізі націй EAFF-2025 у дивізіоні С та піднялася на рівень вище — до дивізіону В. Про це повідомили на сайті Української асоціації футболу, пише misto.media.
У команді грали двоє волинян — Михайло Соколян і Вадим Король, гравці луцького клубу «Хрестоносці».
Михайло Соколян — ветеран російсько-української війни, який після втрати ноги став одним із лідерів адаптивного спорту в Україні. Він є капітаном луцької ампфутбольної команди «Хрестоносці» та гравцем національної збірної України з ампфутболу.
Вадим Король — ветеран російсько-української війни, гравець ампфутбольної команди «Хрестоносці» з Луцька та національної збірної України з ампфутболу.
Фінальний матч турніру відбувся 19 жовтня в Баку. У вирішальній зустрічі українці обіграли збірну Азербайджану з рахунком 3:1.
Завдяки цій перемозі українська команда стала чемпіоном дивізіону С.
Раніше збірна України обіграла команди Ізраїлю, Нідерландів та Бельгії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українська збірна з ампфутболу, у складі якої - двоє волинян, перемогла у Лізі націй
Сьогодні, 15:34
Росіяни закатували родину на Донеччині
Сьогодні, 15:11
У Луцьку вимагають повернути до бюджету громади понад мільйон гривень, переплачених за світло
Сьогодні, 14:05
Представлялись працівниками банку: шахраї ошукали волинян на понад 404 тисячі гривень
Сьогодні, 13:46