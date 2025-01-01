У Луцьку вручили державні нагороди родинам загиблих захисників України

Міський головазустрівся сьогодні, 22 жовтня, з членами сімей полеглих захисників України для вручення державних нагород, присвоєних, на жаль, посмертно. Міський голова висловив присутнім найщиріші співчуття з приводу загибелі їхніх рідних, а також глибоку вдячність за їх належне виховання і підтримку під час перебування на фронті.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.“Ваші рідні стали на захист України, незважаючи на всю небезпеку для свого здоров’я і життя. Завдяки їхньому героїзму жителі нашої громади мають можливість працювати і вчитися. Імена ваших рідних – наших Героїв – будуть назавжди вписані в історію громади”, – сказав Ігор Поліщук, вручаючи державні нагороди .Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами України” за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденом “За мужність” ІІІ ступеня посмертно нагороджено ряд військовослужбовців.