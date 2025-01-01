У Луцьку вручили державні нагороди родинам загиблих захисників України
Сьогодні, 16:03
Міський голова Ігор Поліщук зустрівся сьогодні, 22 жовтня, з членами сімей полеглих захисників України для вручення державних нагород, присвоєних, на жаль, посмертно. Міський голова висловив присутнім найщиріші співчуття з приводу загибелі їхніх рідних, а також глибоку вдячність за їх належне виховання і підтримку під час перебування на фронті.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
“Ваші рідні стали на захист України, незважаючи на всю небезпеку для свого здоров’я і життя. Завдяки їхньому героїзму жителі нашої громади мають можливість працювати і вчитися. Імена ваших рідних – наших Героїв – будуть назавжди вписані в історію громади”, – сказав Ігор Поліщук, вручаючи державні нагороди .
Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами України” за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденом “За мужність” ІІІ ступеня посмертно нагороджено ряд військовослужбовців.
Старшого сержанта Собчука Валентина Володимировича. Орден отримали дружина — Ірина Валентинівна, донька — Єлизавета та син — Дмитро.
Солдата Малишева Євгенія Геннадійовича. Нагороду вручено сестрі — Юлії Геннадіївні.
Рядового Гайдукова Олега Станіславовича. Орден отримали дружина — Інна Василівна та син — Кирило.
Матроса Доценка Сергія Олександровича. Нагороду вручено доньці — Юлії.
Старшого солдата Пундора Андрія Андрійовича. Орден отримав батько — Андрій Романович.
Солдата Ярчука Василя Юрійовича. Нагороду вручено матері Надії Василівні, дружині — Наталії Миколаївні, доньці — Софії та сину — Дмитру.
Молодшого сержанта Войтовича Руслана Васильовича. Орден отримали батько — Василь Іванович, дружина — Іванна Сергіївна, донька — Анастасія.
Солдата Гнатюка Вадима Васильовича. Нагороду вручено батькам — Василю Калениковичу та Любові Ананіївні.
Старшого солдата Журавля Ігоря Яковича. Орден отримують батьки — Яків Захарович та Марія Іванівна.
Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами України” медаллю “За військову службу Україні” нагороджено солдата Овчара Вячеслава Володимировича (посмертно). Медаль отримав батько — Володимир Семенович.
Відповідно до Наказу Головнокомандувача Збройних сил України за мужність, стійкість, героїзм та рішучість у боротьбі за Батьківщину нагороджено «Комбатантським хрестом» солдата Треніна Андрія Федоровича (посмертно). Нагороду вручено сину — Дмитру.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
