По всій Україні запровадили погодинні графіки відключення світла





"З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів – в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ). Обсяг застосування ГПВ – до трьох черг одночасно", - йдеться у повідомленні.



Крім того, з 16:00 до 22:00 в усіх областях діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.



Із 16:00 у всіх областях обмежуватиметься електропостачання одночасно трьох черг у погодинних графіках відключень.Як передає Укрінформ , про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Телеграмі."З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів – в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ). Обсяг застосування ГПВ – до трьох черг одночасно", - йдеться у повідомленні.Крім того, з 16:00 до 22:00 в усіх областях діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

