По всій Україні запровадили погодинні графіки відключення світла
Сьогодні, 16:21
Із 16:00 у всіх областях обмежуватиметься електропостачання одночасно трьох черг у погодинних графіках відключень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Телеграмі.
"З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів – в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ). Обсяг застосування ГПВ – до трьох черг одночасно", - йдеться у повідомленні.
Крім того, з 16:00 до 22:00 в усіх областях діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
