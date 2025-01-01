По всій Україні запровадили погодинні графіки відключення світла

По всій Україні запровадили погодинні графіки відключення світла
Із 16:00 у всіх областях обмежуватиметься електропостачання одночасно трьох черг у погодинних графіках відключень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Телеграмі.

"З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів – в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ). Обсяг застосування ГПВ – до трьох черг одночасно", - йдеться у повідомленні.

Крім того, з 16:00 до 22:00 в усіх областях діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

