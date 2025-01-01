Зимове полювання за дешевими турами на море: сезон 2025 2026





Зимова відпустка на морі під час низького сезону

Плюси відпустки на морі в низький сезон очевидні: а) менше туристів; б) дешевше за путівку з пакетними турами (переліт + страховка + готель згідно з концепцією + трансфер на курорті); в) ціни в готелях, місцевих екскурсійних бюро та ресторанах нижчі на 25-60%.



Боятися поганої погоди не варто. У тропічних країнах Індійського та Атлантичного океанів навіть у сезон мусонів туристи встигають засмагнути. На узбережжі Середземного моря температура нечасто опускається нижче +17°С.



Важливо! Клімат на курортах у межах однієї країни може радикально відрізнятись. Це серйозно впливає на ціни турів.



Найпопулярніші напрямки зимового відпочинку у період низького сезону:



Туреччина, Кріт (Греція), Кіпр, Іспанія, Греція, Болгарія. Сотні готелів все включено з басейнами та спа-центрами працюють цілий рік. На пляжах Аланії можна купатися до грудня.

Туніс, острів Джерба. Гості приїжджають для оздоровлення та омолодження у легендарних центрах таласотерапії.

Мальдіви. Низький сезон у жовтні-листопаді – це нічні короткі зливи та невеликі (максимум метр) хвилі. Бонуси – знамените нічне сяйво флуоресцентного планктону; простіше записатися на дайвінг та підводний ресторан.

Шрі-Ланка. Поки на південному заході (Хіккадува, Коломбо) взимку в розпалі купальний сезон, ціни в готелях північного сходу (Трінкомалі, Баттікалао) дешевші на 25-40%. При цьому погода в «Золотому Трикутнику» Сігірія-Анурадхапура-Полоннарува ідеальна для екскурсій.

Занзібар. На африканському острові короткий зимовий період дощів у листопаді; найдешевші путівки до готелів на південному узбережжі. Чудовий час для дайвінгу біля рифу Мнемба.



Дешеві путівки до Єгипту за зимовими сезонними, гарячими та відмовними турами

З початку листопада в Єгипті починається високий сезон: немає сильної спеки, температура в Червоному морі +22-26°С. Для бюджетного пляжного відпочинку сміливо вибирайте недорогі готелі все включено на 2-5 лінії з трансфером на приватний пляж: все одно після заходу сонця купатися заборонено. Найдоступніші зимові путівки у готелі Хургади, Дахаба, Марса-Алам.



Важливо! Ціна туру в той самий готель від різних туроператорів може відрізнятися на 10-15%: різні умови партнерських програм та ціни чартерних рейсів. Варто порівняти ціну путівок з вильотом із Сучави, Клуж-Напоки, Кишинева, Будапешта, Жешува, Катовіце.



Щоб взимку відпочити недорого в єгипетському готелі з високим рейтингом (висококласний сервіс, басейни з підігрівом, аквапарки, бухти без вітру), варто оформити турагенції заявку на пошук гарячих та відмовних турів до бухт без вітру Шарм-ель-Шейха, на курорти Сахл Хашиш, Сафага, Ель-Гуна, Макаді Бей. Гарячі та відмовні путівки коштують на 10-20% дешевше.



Раннє бронювання путівок на літній сезон 2026

Вибір завбачливих туристів: під час раннього бронювання доступні готелі з найвищими рейтингами. Перша лінія від моря, велика територія, відмінні умови для відпочинку туристів будь-якого віку, ідеальні дати для літньої відпустки – і реальні знижки до 35-40%. Зимовий сезон дешевих турів на море розпочинається. Вдалого полювання!



