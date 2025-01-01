Гасили пожежі та рятували людей в одному з готелів міста: у Луцьку відбулися навчання вогнеборців

Луцькі рятувальники тренувалися гасити пожежі та рятувати людей на об’єктах з масовим перебуванням громадян.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні в одному з готельних комплексів у Луцьку відбулись комплексні пожежно-тактичні навчання, під час яких вогнеборці відпрацювали дії з пошуку, рятування та евакуації потерпілих.

Гасіння умовної пожежі проводилась у складі ланок газодимозахисної служби та за допомогою спеціальної техніки.
Під час навчать був задіяний також і персонал об’єкту, який відпрацював першочергові дії на випадок лиха.
