Гасили пожежі та рятували людей в одному з готелів міста: у Луцьку відбулися навчання вогнеборців
Сьогодні, 17:04
Луцькі рятувальники тренувалися гасити пожежі та рятувати людей на об’єктах з масовим перебуванням громадян.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні в одному з готельних комплексів у Луцьку відбулись комплексні пожежно-тактичні навчання, під час яких вогнеборці відпрацювали дії з пошуку, рятування та евакуації потерпілих.
Гасіння умовної пожежі проводилась у складі ланок газодимозахисної служби та за допомогою спеціальної техніки.
Під час навчать був задіяний також і персонал об’єкту, який відпрацював першочергові дії на випадок лиха.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні в одному з готельних комплексів у Луцьку відбулись комплексні пожежно-тактичні навчання, під час яких вогнеборці відпрацювали дії з пошуку, рятування та евакуації потерпілих.
Гасіння умовної пожежі проводилась у складі ланок газодимозахисної служби та за допомогою спеціальної техніки.
Під час навчать був задіяний також і персонал об’єкту, який відпрацював першочергові дії на випадок лиха.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Гасили пожежі та рятували людей в одному з готелів міста: у Луцьку відбулися навчання вогнеборців
Сьогодні, 17:04
Зимове полювання за дешевими турами на море: сезон 2025 2026
Сьогодні, 16:51
По всій Україні запровадили погодинні графіки відключення світла
Сьогодні, 16:21
Українська збірна з ампфутболу, у складі якої - двоє волинян, перемогла у Лізі націй
Сьогодні, 15:34