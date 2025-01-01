Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Владиславом Драганчуком
Сьогодні, 19:03
23 жовтня відбудеться прощання з Героєм Владиславом Драганчуком.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У четвер, 23 жовтня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Драганчука Владислава Руслановича (17.11.1994 року народження), який загинув 19 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іскрисківщина Сумської області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
