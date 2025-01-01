Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 23 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 23 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 14-16°.
Область
Мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°.
