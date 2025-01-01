Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 23 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 23 жовтня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 14-16°.



Область



Мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°.

