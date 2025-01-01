На війні загинув Герой з Волині Денис Шайко

Шайко Денис Віталійович 1988 року народження.



Про це повідомили у Сошичненській громаді.



Життя Захисника обірвалося поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області.





"Денис назавжди залишиться у нашій пам’яті як мужній, відважний Захисник України, який віддав своє життя за свободу і незалежність рідної держави", - йдеться у повідомленні.



Дату та час прощання повідомлять згодом.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого.

