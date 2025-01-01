У Луцьку три світлофори оснащені сонячними панелями





Про це у коментарі власкору Валерій Мазін.



Посадовець відзначив, що у рамках підготовки до можливих перебоїв з електроенергією на 25-ти світлофорних об'єктах міста встановлено резервні джерела живлення. Також світлофори можуть отримувати струм від різних підстанцій.



"Крім того, у нас працює три світлофори з сонячними панелями. Найбільш ефективним з них є світлофор на перехресті Героїв УПА і Набережної. Він майже повністю отримує живлення від панелей. Ми планували цього року підключити четвертий світлофор до сонячних панелей. Але не знайшли на ринку відповідне обладнання. Нас цікавили панелі, які мають здатність обертатися,за напрямком сонця", - наголосив Валерій Мазін.

