На Волині мати не викликала вчасно «швидку» дитині: її судили
У селі Трилісці Луцького району суд оштрафував матір, яка ігнорувала тяжкий стан свого малолітнього сина.

Про це йдеться у постанові суду від 16 жовтня, пише "Конкурент".

Матір, яка була відповідальна за його виховання та здоров’я, не викликала екстрену медичну допомогу та не доправила дитину в медзаклад попри постійні скарги дитини на біль – в результаті 22 вересня хлопчика госпіталізували, поставили діагноз гострий гангренозно‑перфоративний апендицит із ускладненням – розлитий гнійно‑фібринозний перитоніт.

Суд визнав, що у діях матері є склад адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 184 КУпАП – ухилення від виконання батьківських обов’язків щодо дитини.

Вона визнала свою провину, щиро розкаялась, обіцяє приділяти більше уваги вихованню сина. Суд вирішив застосувати до неї адміністративне стягнення у вигляді попередження.

Крім того, з матері стягли судовий збір у розмірі 605,60 гривні.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Волинський апеляційний суд протягом 10 днів.

