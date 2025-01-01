На Волині мати не викликала вчасно «швидку» дитині: її судили





Про це йдеться у постанові суду від 16 жовтня, пише



Матір, яка була відповідальна за його виховання та здоров’я, не викликала екстрену медичну допомогу та не доправила дитину в медзаклад попри постійні скарги дитини на біль – в результаті 22 вересня хлопчика госпіталізували, поставили діагноз гострий гангренозно‑перфоративний апендицит із ускладненням – розлитий гнійно‑фібринозний перитоніт.



Суд визнав, що у діях матері є склад адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 184 КУпАП – ухилення від виконання батьківських обов’язків щодо дитини.



Вона визнала свою провину, щиро розкаялась, обіцяє приділяти більше уваги вихованню сина. Суд вирішив застосувати до неї адміністративне стягнення у вигляді попередження.



Крім того, з матері стягли судовий збір у розмірі 605,60 гривні.



Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Волинський апеляційний суд протягом 10 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Трилісці Луцького району суд оштрафував матір, яка ігнорувала тяжкий стан свого малолітнього сина.Про це йдеться у постанові суду від 16 жовтня, пише "Конкурент" Матір, яка була відповідальна за його виховання та здоров’я, не викликала екстрену медичну допомогу та не доправила дитину в медзаклад попри постійні скарги дитини на біль – в результаті 22 вересня хлопчика госпіталізували, поставили діагноз гострий гангренозно‑перфоративний апендицит із ускладненням – розлитий гнійно‑фібринозний перитоніт.Суд визнав, що у діях матері є склад адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 184 КУпАП – ухилення від виконання батьківських обов’язків щодо дитини.Вона визнала свою провину, щиро розкаялась, обіцяє приділяти більше уваги вихованню сина. Суд вирішив застосувати до неї адміністративне стягнення у вигляді попередження.Крім того, з матері стягли судовий збір у розмірі 605,60 гривні.Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Волинський апеляційний суд протягом 10 днів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію