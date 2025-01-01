23 жовтня на Волині: гортаючи календар

23 жовтня день народження у волонтера, голови правління ГО "Автомайдан України", технічного директора Луцькавтодору(на фото).Також цього дня іменини за церковним календарем відзначають Яків та Ігнатій.ВолиньPost вітає всіх зі святом та бажає любові, міцного здоров'я, натхнення у житті та успіхів у роботі.23 жовтня в православному календарі день пам'яті святого апостола Якова. Яків був сином Зеведея та Саломії. Його брат — Іван, майбутній автор Євангелія та Одкровення. Родина Якова, як вважають, походила з Галилеї, ймовірно, займалася рибальством на Генісаретському озері.