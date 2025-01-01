23 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
23 жовтня день народження у волонтера, голови правління ГО "Автомайдан України", технічного директора Луцькавтодору Андрія Ольхового (на фото).
Також цього дня іменини за церковним календарем відзначають Яків та Ігнатій.
ВолиньPost вітає всіх зі святом та бажає любові, міцного здоров'я, натхнення у житті та успіхів у роботі.
23 жовтня в православному календарі день пам'яті святого апостола Якова. Яків був сином Зеведея та Саломії. Його брат — Іван, майбутній автор Євангелія та Одкровення. Родина Якова, як вважають, походила з Галилеї, ймовірно, займалася рибальством на Генісаретському озері.
Коментарі 0
