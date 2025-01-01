Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 23–24 жовтня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23-24 жовтня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У четвер, 23 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
У п’ятницю, 24 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 1,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У четвер, 23 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
У п’ятницю, 24 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 1,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 23–24 жовтня
Сьогодні, 01:30
23 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині мати не викликала вчасно «швидку» дитині: її судили
22 жовтня, 22:43
У Луцьку три світлофори оснащені сонячними панелями
22 жовтня, 22:12