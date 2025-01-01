Осінні роботи в саду: що обрізати заборонено, щоб не зіпсувати врожай





Про це пише Martha Stewart, передає



«Багато дачників не враховують біологічні особливості кожного виду», — зазначає консультант з садівництва Марта Стюарт.



Яблуня: врожай під загрозою



Яблуня закладає квіткові бруньки заздалегідь для наступного сезону. Осіннє обрізання видаляє ці бруньки і зменшує врожайність.



Крім того, якщо дерево ще не перейшло в стан спокою, відкриті рани від садових ножиць роблять його вразливим до морозів і хвороб. Тому обрізання яблуні краще залишити на пізню зиму або ранню весну.



Вишня: грибкові ризики



Вишневі дерева особливо чутливі до осіннього обрізання. Відкриті рани не загоюються до весни, що створює сприятливі умови для розвитку грибка та інших хвороб деревини.



Експерти радять проводити обрізання вишні наприкінці зими, коли дерево знаходиться в стані спокою, а ризик інфекцій мінімальний.



Глід: декоративність і плоди під загрозою



Глід вирощують як декоративну рослину і для отримання ягід. Бруньки формуються восени, тому секатор у цей час може залишити кущ «голим» у наступному сезоні.



Щоб зберегти і квіти, і плоди, обрізання глоду слід відкласти до весни.



Бузок: ризик втрати цвітіння



Бузок формує бутони наприкінці літа і на початку осені. Невчасна обрізання у цей період може призвести до того, що чагарник наступного року взагалі не зацвіте.



Тому восени краще обмежитися видаленням лише сухих і пошкоджених гілок, уникаючи формувального обрізання.



Гортензії: обрізання з умовою



Гортензії потребують особливого підходу. Деякі сорти формують квіти на новій деревині — їх можна обрізати восени. Інші — на старих гілках, і обрізання в цей час знищить майбутнє цвітіння.



Перед осіннім обрізанням обов’язково перевірте сорт і вид рослини.



Загальні поради для безпечної осіннього обрізання



Визначте стан рослин — обрізати можна тільки дерева і кущі, що повністю увійшли в стан спокою.



Обмежтеся санітарним обрізанням — видаляйте сухі, пошкоджені або хворі гілки.



Не обрізайте плодові бруньки — особливо у яблуні, вишні, глоду та бузку.



Стерильність інструментів — секатор і пилка повинні бути чистими, щоб не заносити інфекції.



Додатковий захист — після обрізання можна обробити рани садовим варом або спеціальними засобами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Осінь — традиційний час для підготовки саду до зими. Втім, обрізання не всіх дерев та кущів безпечна. Експерти з садівництва попереджають: невчасне видалення гілок може зруйнувати квіткові бруньки, знизити врожайність і зробити рослини вразливими до хвороб та морозів.Про це пише Martha Stewart, передає ТСН «Багато дачників не враховують біологічні особливості кожного виду», — зазначає консультант з садівництва Марта Стюарт.Яблуня закладає квіткові бруньки заздалегідь для наступного сезону. Осіннє обрізання видаляє ці бруньки і зменшує врожайність.Крім того, якщо дерево ще не перейшло в стан спокою, відкриті рани від садових ножиць роблять його вразливим до морозів і хвороб. Тому обрізання яблуні краще залишити на пізню зиму або ранню весну.Вишневі дерева особливо чутливі до осіннього обрізання. Відкриті рани не загоюються до весни, що створює сприятливі умови для розвитку грибка та інших хвороб деревини.Експерти радять проводити обрізання вишні наприкінці зими, коли дерево знаходиться в стані спокою, а ризик інфекцій мінімальний.Глід вирощують як декоративну рослину і для отримання ягід. Бруньки формуються восени, тому секатор у цей час може залишити кущ «голим» у наступному сезоні.Щоб зберегти і квіти, і плоди, обрізання глоду слід відкласти до весни.Бузок формує бутони наприкінці літа і на початку осені. Невчасна обрізання у цей період може призвести до того, що чагарник наступного року взагалі не зацвіте.Тому восени краще обмежитися видаленням лише сухих і пошкоджених гілок, уникаючи формувального обрізання.Гортензії потребують особливого підходу. Деякі сорти формують квіти на новій деревині — їх можна обрізати восени. Інші — на старих гілках, і обрізання в цей час знищить майбутнє цвітіння.Перед осіннім обрізанням обов’язково перевірте сорт і вид рослини.Визначте стан рослин — обрізати можна тільки дерева і кущі, що повністю увійшли в стан спокою.Обмежтеся санітарним обрізанням — видаляйте сухі, пошкоджені або хворі гілки.Не обрізайте плодові бруньки — особливо у яблуні, вишні, глоду та бузку.Стерильність інструментів — секатор і пилка повинні бути чистими, щоб не заносити інфекції.Додатковий захист — після обрізання можна обробити рани садовим варом або спеціальними засобами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію