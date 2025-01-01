Ще одне місто на Волині призупинило теплопостачання
Сьогодні, 08:20
У Володимирі тимчасово зупинили подачу тепла через потепління.
Як повідомили у комунальному підприємстві «Володимиртепло», з 22 жовтня опалення призупиняють у зв’язку з теплою погодою, яку синоптики прогнозують найближчими днями.
Містян закликають не зливати воду з батарей, навіть якщо вони охололи, адже це частина єдиної системи теплопостачання. У разі виявлення витоків води мешканцям радять звертатися до голів ОСББ, ЖБК чи управителів житлового фонду.
Також у підприємстві запевнили: платити доведеться лише за фактично спожите тепло. Для будинків із лічильниками нарахування здійснюватимуть відповідно до показників, а там, де приладів обліку немає – автоматично скоригують плату з урахуванням середньої температури повітря.
Про відновлення опалення повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомили у комунальному підприємстві «Володимиртепло», з 22 жовтня опалення призупиняють у зв’язку з теплою погодою, яку синоптики прогнозують найближчими днями.
Містян закликають не зливати воду з батарей, навіть якщо вони охололи, адже це частина єдиної системи теплопостачання. У разі виявлення витоків води мешканцям радять звертатися до голів ОСББ, ЖБК чи управителів житлового фонду.
Також у підприємстві запевнили: платити доведеться лише за фактично спожите тепло. Для будинків із лічильниками нарахування здійснюватимуть відповідно до показників, а там, де приладів обліку немає – автоматично скоригують плату з урахуванням середньої температури повітря.
Про відновлення опалення повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ще одне місто на Волині призупинило теплопостачання
Сьогодні, 08:20
Ціни на цибулю знову почали «кусатися»: що відбувається на полях
Сьогодні, 07:15