Ще одне місто на Волині призупинило теплопостачання
У Володимирі тимчасово зупинили подачу тепла через потепління.

Як повідомили у комунальному підприємстві «Володимиртепло», з 22 жовтня опалення призупиняють у зв’язку з теплою погодою, яку синоптики прогнозують найближчими днями.

Містян закликають не зливати воду з батарей, навіть якщо вони охололи, адже це частина єдиної системи теплопостачання. У разі виявлення витоків води мешканцям радять звертатися до голів ОСББ, ЖБК чи управителів житлового фонду.

Також у підприємстві запевнили: платити доведеться лише за фактично спожите тепло. Для будинків із лічильниками нарахування здійснюватимуть відповідно до показників, а там, де приладів обліку немає – автоматично скоригують плату з урахуванням середньої температури повітря.

Про відновлення опалення повідомлять додатково.

