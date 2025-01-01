Допомога ЗСУ: луцькі дітлахи зібрали понад 10 тонн каштанів

збору каштанів цього року підтримали колективи ліцеїв, шкіл та дитячих садочків.



Про це пише



Зі слів організаторп акції Вадима Вітинського, зібране здадуть переробнику.



4-річки Вероніка та Яринка з Луцька збирали каштани в іграшкові відра. Хлопці Артем, Назар і Дмитро рахували, скільки каштанів вдалось зібрати.



Цього року і вихованці, і працівники закладу дошкільної освіти села Княгининок уперше долучилися до збору каштанів, аби допомогти воїнам-оборонцям, зазначила директорка Лілія Курбан.



"У нас садочок чотиригруповий — і є і молодша і середня і старша і ясельна група. Тобто різновікові дітки збирали ходили разом з батьками, з працівниками. Ще не важили, але в межах трьох мішків, близько 50 кілограмів", — сказала освітянка



10-річна учениця 5 класу Луцького ліцею №21 Христина Шундарук збирала каштани разом з однокласником Іллею.



"Половину розколупували, половина були нормальні. Мені сподобалось, бо це ніби гра "знайди каштан". Ми грали, збирали, було класно, хто більше я більше зібрала, ні - я більше, хай буде", — сказала школярка.



17-річний Артем Ожема розповів: зібрані каштани старшокласники зсипали в мішки та допомагали вантажити.



"Нам писали в чатах, що треба принести каштани, що вони будуть здаватись і гроші підуть на ЗСУ. Всі поприносили і ми їх зараз носимо. Якби кожна школа зібрала б по кілограму на людину за сезон, то було б 40 тонн", — сказав школяр.



Педагогиня-організаторка ліцею Уляна Озюк розповіла, що результат школи — 1300 кілограмів зібраних каштанів.



"Долучилась максимально вся школа — у нас школа близько 1,5 тисячі учнів, дуже приємно, що долучалась не лише початкова ланка, вони такий драйвер, такі молодчинки, але і середня ланка, і старшокласники. В цілому наш результат 1300 кілограмів, дуже приємно бути рекордсменами", — зазначила освітянка.



Акція відбулася в співпраці з департаментом освіти міської ради, каже організатор Вадим Вітинський. За виручені гроші волонтери благодійного фонду "Старе місто" закуплять генератори для військовослужбовців.





