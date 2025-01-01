Допомога ЗСУ: луцькі дітлахи зібрали понад 10 тонн каштанів

Понад 10 тонн каштанів зібрали жителі Луцької громади для допомоги армії. Ініціативу зі збору каштанів цього року підтримали колективи ліцеїв, шкіл та дитячих садочків.

Про це пише Суспільне.

Зі слів організаторп акції Вадима Вітинського, зібране здадуть переробнику.
4-річки Вероніка та Яринка з Луцька збирали каштани в іграшкові відра. Хлопці Артем, Назар і Дмитро рахували, скільки каштанів вдалось зібрати.
Цього року і вихованці, і працівники закладу дошкільної освіти села Княгининок уперше долучилися до збору каштанів, аби допомогти воїнам-оборонцям, зазначила директорка Лілія Курбан.

"У нас садочок чотиригруповий — і є і молодша і середня і старша і ясельна група. Тобто різновікові дітки збирали ходили разом з батьками, з працівниками. Ще не важили, але в межах трьох мішків, близько 50 кілограмів", — сказала освітянка
10-річна учениця 5 класу Луцького ліцею №21 Христина Шундарук збирала каштани разом з однокласником Іллею.

"Половину розколупували, половина були нормальні. Мені сподобалось, бо це ніби гра "знайди каштан". Ми грали, збирали, було класно, хто більше я більше зібрала, ні - я більше, хай буде", — сказала школярка.
17-річний Артем Ожема розповів: зібрані каштани старшокласники зсипали в мішки та допомагали вантажити.

"Нам писали в чатах, що треба принести каштани, що вони будуть здаватись і гроші підуть на ЗСУ. Всі поприносили і ми їх зараз носимо. Якби кожна школа зібрала б по кілограму на людину за сезон, то було б 40 тонн", — сказав школяр.
Педагогиня-організаторка ліцею Уляна Озюк розповіла, що результат школи — 1300 кілограмів зібраних каштанів.
"Долучилась максимально вся школа — у нас школа близько 1,5 тисячі учнів, дуже приємно, що долучалась не лише початкова ланка, вони такий драйвер, такі молодчинки, але і середня ланка, і старшокласники. В цілому наш результат 1300 кілограмів, дуже приємно бути рекордсменами", — зазначила освітянка.
Акція відбулася в співпраці з департаментом освіти міської ради, каже організатор Вадим Вітинський. За виручені гроші волонтери благодійного фонду "Старе місто" закуплять генератори для військовослужбовців.


Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
