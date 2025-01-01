Ціни на цибулю знову почали «кусатися»: що відбувається на полях





Свіжі дані свідчать: у середньому по Україні відпускна ціна на ріпчасту цибулю підскочила на 12% лише за останній робочий тиждень. Зараз виробники продають її приблизно по 7-13 гривень за кілограм. Звісно, до «космічних» цін минулого року ще далеко, адже навіть із цим подорожчанням цибуля на 21% дешевша, ніж була рік тому. Але тенденція все одно неприємна.



Чому ж ціни поповзли вгору? Головний біль аграріїв — дощі та холодна погода. Через це багато господарств були змушені просто зупинити збирання врожаю. Як наслідок, на ринку різко зменшилася пропозиція.



«Частина врожаю овочів, як і раніше, залишається в полях, при цьому їх якість поступово погіршується. Ба більше, цибуля в полях почала проростати, що також негативно позначиться на подальшій якості продукції», — цитує фермерів видання.



Тобто цибуля, яка мала б лежати на складах, зараз або мокне, або починає активно проростати прямо в ґрунті, перетворюючись на неліквід.



Фермери роблять ставку на зберігання



Ситуацію посилює й те, що виробники, пам’ятаючи торішній ціновий бум, намагаються бути обережнішими. Вони не поспішають викидати на ринок усі запаси, натомість більшу частину якісної цибулі закладають на зберігання.



Таким чином, на продаж зараз ідуть лише невеликі партії, що додатково стимулює зростання цін, адже попит залишається високим. Аналітики попереджають, що найближчим часом чекати на зниження ціни не варто принаймні поки фермери не завершать збір врожаю, що залишився.

