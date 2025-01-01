Курс валют на 23 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 23 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 23 жовтня. Долар додав 1 коп, євро зменшився ще на 11 коп, польський злотий залишився без змін.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,75 (+1 коп.)

Курс євро
1 євро — 48,36 (-11 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,43 (-0 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 23 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:12
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 23–24 жовтня
Сьогодні, 01:30
23 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Відключення світла в Україні триватимуть 23 жовтня: деталі від «Укренерго»
22 жовтня, 23:19
На Волині мати не викликала вчасно «швидку» дитині: її судили
22 жовтня, 22:43
Медіа
відео
1/8