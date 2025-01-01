Курс валют на 23 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:12
Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 23 жовтня. Долар додав 1 коп, євро зменшився ще на 11 коп, польський злотий залишився без змін.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,75 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,36 (-11 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,43 (-0 коп.)
