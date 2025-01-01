Гроші під ногами: скільки у Луцьку можна заробити на каштанах

Осінь відкрила новий сезон підробітків для збирачів грибів, ягід та горіхів. Ще одним популярним плодом, за який готові платити, лишаються каштани. Проте ціна на них впала у порівнянні з попереднім роком.

Таку тенденцію виявили журналісти сайту «Конкурент», поцікавившись ціною на плоди цього дерева у луцьких перекупів.

У фейсбуці луцькі групи рясніють оголошеннями про купівлю каштанів, горіхів та грибів. Тому ті, хто має час і бажання поєднати прогулянку із користю для гаманця, можуть скористатись цією можливістю.

Отож, подзвонивши на кілька номерів з оголошень, журналісти дізнались, що в середньому каштани приймають по 5 гривень за кілограм. При цьому плоди не треба нести на пункт здачі, покупці обіцяють приїхати і забрати їх самостійно туди, куди ви скажете.

Як зазначають, ціна стала, тільки від збирача залежить, скільки грошей вдасться заробити.

Також журналісти поцікавились, що із каштанами роблять далі.

Покупчиня Наталія зізналась, що вона тільки закупає плоди і далі відвозить на підприємство для подальшої переробки:

«Каштани в каву мелять саму дешеву. Ми їх здаємо, веземо на базу, а там вони вже собі визначають, що з ними робити».

