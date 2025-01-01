Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 7 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



ПРОГНОЗ ПОГОДИ



7 жовтня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 12-14° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15° тепла.



