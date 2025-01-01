Завтра у Луцьку прощатимуться з полеглим на війні воїном Дмитром Загурним
Сьогодні, 19:08
7 жовтня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Дмитром Загурним.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У вівторок, 7 жовтня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Загурного Дмитра Богдановича (28.08.1999 року народження), який загинув 21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нововодяне Луганської області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
