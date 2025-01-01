Як змінився ринок нерухомості в Україні у 2025 році: чого чекати покупцям і продавцям







Від воєнного застою до поступового пожвавлення

Після різкого спаду активності у 2022–2023 роках, 2025-й став роком стабілізації. Більшість великих міст України — Київ, Львів, Дніпро, Одеса — продовжують демонструвати поступове відновлення попиту на житло. Попри непрості умови, багато українців прагнуть інвестувати у власну нерухомість, розуміючи, що це найнадійніший спосіб зберегти кошти.



У великих містах активізувалися проєкти реконструкції та добудови об’єктів, заморожених у попередні роки. Забудовники зосереджуються на менших чергах введення в експлуатацію, а покупці — на перевірених компаніях і житлі з високим рівнем готовності.



На вторинному ринку, навпаки, спостерігається помірне зниження цін у старому житловому фонді. Люди все частіше обирають квартири в новобудовах із сучасними системами безпеки, генераторами та укриттями, що стає вагомим аргументом при купівлі.



Тренди 2025 року: на що звертають увагу покупці

Покупці сьогодні стали значно вибагливішими. Вони не шукають просто квадратні метри, а прагнуть комфорту, енергоефективності й передбачуваності. Найбільш популярними стають житлові комплекси з автономним опаленням, власними укриттями, системами резервного живлення, облаштованими дворами без машин і сучасною інфраструктурою.



Особливо зросла цінність енергоефективності. Квартири з якісним утепленням, сонячними панелями або системами рекуперації повітря користуються більшим попитом, навіть попри вищу ціну. Також помітно змінився підхід до локації — люди шукають житло ближче до роботи, шкіл, лікарень, щоб мінімізувати транспортні ризики.



Ще одна тенденція — збільшення попиту на малогабаритні квартири. Молоді пари, внутрішньо переміщені особи та самотні покупці частіше обирають компактні варіанти до 50 м², адже такі помешкання легше утримувати й обігрівати.



Як змінилися очікування продавців

Продавці у 2025 році стали більш гнучкими. Якщо раніше більшість власників квартир чекали «вигідного моменту», то зараз на перший план виходить швидкість угоди. У багатьох випадках продавці готові поступатися в ціні, аби не втрачати реальних покупців.



На ринку новобудов забудовники активно пропонують розстрочку, знижки та спеціальні умови оплати. У регіонах, де попит нижчий, девелопери навіть додають бонуси — наприклад, безкоштовне паркомісце або меблювання кухні. Така політика допомагає втримати інтерес до нових проєктів і поступово вирівняти ринок.



Іпотека: повернення реального інструменту купівлі

Після тривалого затишшя державні іпотечні програми знову почали працювати. Завдяки підтримці банків та оновленим умовам, українці мають можливість оформити кредити під 7–9% річних. Це не масовий, але відчутний сигнал для ринку: попит повертається.



Найбільше іпотечними програмами користуються молоді сім’ї та військовослужбовці, для яких діють спеціальні умови. Така тенденція стимулює забудовників пропонувати невеликі, але якісні квартири, адаптовані під бюджет покупця.



Перспективи на найближчі роки

Аналітики прогнозують, що до кінця 2025 року ринок нерухомості в Україні залишатиметься стабільним із помірним зростанням цін у межах 5–10% у великих містах. Основними драйверами стануть відбудова інфраструктури, повернення населення з-за кордону та активність державних програм житлового будівництва.



Значна частина покупців і надалі робитиме вибір на користь первинного ринку, де вища енергоефективність і краща безпека. Вторинний ринок залишиться привабливим через нижчу ціну, однак конкуренція серед продавців посилюватиметься.



Поступово ринок переходить до нової моделі, у якій покупець — не просто споживач, а партнер забудовника. Прозорість, репутація, якість матеріалів і відповідальність — ось що визначатиме успіх девелоперських компаній у найближчі роки.



Висновок

2025 рік став для українського ринку нерухомості періодом адаптації та формування нових правил гри. Після потрясінь попередніх років ринок знаходить баланс між обережністю та розвитком. Покупці прагнуть безпеки й стабільності, продавці — реальних угод, а забудовники — довіри. Саме цей трикутник інтересів і визначатиме, як виглядатиме житло майбутнього в Україні.

