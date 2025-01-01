На Волині затримали 22-річного та 24-річного чоловіків, які намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску

На Волині затримали двох жителів Тернопільщини, які планували незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Військовослужбовці Волинського прикордонного загону припинили спробу незаконного перетину кордону двома чоловіками.

Їх прикордонний наряд зупинив днями на території Ковельського району. Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що двоє жителів Тернопільської області віком 22 та 24 роки, рухалися в бік держрубежу, який планували перетнути поза пунктами пропуску. До незаконної подорожі молодики підготувалися заздалегідь, прихопивши з собою речі та інструменти для подолання інженерних загороджень.
На обох порушників охоронці кордону склали матеріали про притягнення їх до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Їхню міру відповідальності визначить суд.

