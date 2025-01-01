Завтра на Волині прощатимуться із загиблим на війні воїном Володимиром Гізуном

Завтра на Волині прощатимуться із загиблим на війні воїном Володимиром Гізуном
Завтра, 7 жовтня, відбудеться поховання захисника Гізуна Володимира Володимировича, який з лютого 2024 року вважався зниклим безвісти.

Про це повідомили у Дубечненській громаді.

"Задля вшанування пам'яті загиблого просимо долучитися до супроводу з м.Ковеля:

приміщення моргу орієнтовно - 09:20, 09:30;

або з перехрестя в с. Буцинь - приблизно 10:00.

Можна приєднатися із повороту на Залюття - 10:20.

Орієнтовний час прибуття в село Любохини до будинку загиблого військового - 10:40", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відспівування відбудеться в Свято-Симеонівському храмі о 12:00 год.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!

Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
