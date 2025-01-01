Завтра на Волині прощатимуться із загиблим на війні воїном Володимиром Гізуном

Гізуна Володимира Володимировича, який з лютого 2024 року вважався зниклим безвісти.



Про це



"Задля вшанування пам'яті загиблого просимо долучитися до супроводу з м.Ковеля:



приміщення моргу орієнтовно - 09:20, 09:30;



або з перехрестя в с. Буцинь - приблизно 10:00.



Можна приєднатися із повороту на Залюття - 10:20.



Орієнтовний час прибуття в село Любохини до будинку загиблого військового - 10:40", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що відспівування відбудеться в Свято-Симеонівському храмі о 12:00 год.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!

Завтра, 7 жовтня, відбудеться поховання захисника, який з лютого 2024 року вважався зниклим безвісти.Про це повідомили у Дубечненській громаді."Задля вшанування пам'яті загиблого просимо долучитися до супроводу з м.Ковеля:приміщення моргу орієнтовно - 09:20, 09:30;або з перехрестя в с. Буцинь - приблизно 10:00.Можна приєднатися із повороту на Залюття - 10:20.Орієнтовний час прибуття в село Любохини до будинку загиблого військового - 10:40", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що відспівування відбудеться в Свято-Симеонівському храмі о 12:00 год.

