Завтра на Волині прощатимуться із загиблим на війні воїном Володимиром Гізуном
Сьогодні, 16:23
Завтра, 7 жовтня, відбудеться поховання захисника Гізуна Володимира Володимировича, який з лютого 2024 року вважався зниклим безвісти.
Про це повідомили у Дубечненській громаді.
"Задля вшанування пам'яті загиблого просимо долучитися до супроводу з м.Ковеля:
приміщення моргу орієнтовно - 09:20, 09:30;
або з перехрестя в с. Буцинь - приблизно 10:00.
Можна приєднатися із повороту на Залюття - 10:20.
Орієнтовний час прибуття в село Любохини до будинку загиблого військового - 10:40", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відспівування відбудеться в Свято-Симеонівському храмі о 12:00 год.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
