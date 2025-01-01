У волинських лісівників - новий керівник: що про нього відомо

Віталія Кошмака.



Нагадаємо, що його попередник Сергій Чуприна керував відомством лише девʼять місяців, з січня по жовтень 2025-го.



Інформацію про призначення Центру журналістських розслідувань



Другого жовтня в реєстрі НАЗК з’явилася декларація кандидата на посаду директора Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Віталія Кошмака. У відомстві нового призначення офіційно не комунікували.



Раніше Віталій Кошмак працював в Острозькому лісовому господарстві, очолював Рокитнівське і Дубенське лісові господарства.



У декларації він вказав, що мешкає у селі Бармаки на Рівненщині, одружений та має трьох синів.



Із нерухомості у декларації вказані вісім земельних ділянок на Рівненщині загальною площею близько 2,5 гектарів. П’ять з них, що у селах Велике і Мале Вербче Сарненського району, належать самому лісівнику. Дружина Марина Кошмак володіє трьома ділянками: дві з них у селищі Степань Сарненського району, а одна у Великому Житині Рівненського району.



Сім’я користується двома квартирами. Одна з них, на 56,3 квадрата, у селі Велике Вербче з 2001 року належить братам Віталію та Сергію Кошмакам, інша – на 43,6 квадрата – Наталії Тивончук, яку лісівник також згадує у своїй декларації.



Крім того, Віталію Кошмаку з 2023 року належить житловий будинок з магазином площею 269 квадратних метрів у селі Мале Вербче. А дружині Марині – будинок у Степані на 52,8 квадрати, ще один житловий будинок, але вже з магазином у тому ж селищі на 79 квадратів і недобуд у Великому Житині на 233 квадрати.



На дружину з червня 2024-го зареєстроване авто Skoda Superb 2011 року випуску. У Віталія Кошмака офіційно нема власної машини.



Торік подружжя Кошмаків мало понад 3 мільйони гривень доходу. Посадовець отримував зарплату від ДП «Ліси України», Поліського лісового офісу і Філії «Дубенське лісове господарство». За рік набігло майже 936 тисяч гривень. Тобто щомісяця лісівнику нараховували майже 78 тисяч гривень. Окрім того, Кошмак декларує 1164 гривні доходу від надання майна в оренду приватному підприємству «Захід-Центр Трейд».



Дружина Марина торік офіційно заробила більше – майже 2,4 мільйона гривень. Вона зареєстрована підприємицею з 2016 року. Основний вид діяльності – виробництво готової їжі та страв.



Із заощаджень у подружжя – 250 тисяч гривень, 5 тисяч доларів та 3 тисячі євро в готівці.



Нагадаємо, Віталій Кошмак змінив на посаді директора Філії «Поліський лісовий офіс» Сергія Чуприну, який керував відомством з січня 2025 року. Нещодавно останній став фігурантом кримінальної справи про торгівлю деревиною.

