У волинських лісівників - новий керівник: що про нього відомо
Сьогодні, 16:03
Державне підприємство «Ліси України» змінило директора Поліського лісового офісу. На цю посаду призначили очільника Дубенського лісового господарства на Рівненщині Віталія Кошмака.
Нагадаємо, що його попередник Сергій Чуприна керував відомством лише девʼять місяців, з січня по жовтень 2025-го.
Інформацію про призначення Центру журналістських розслідувань «Сила правди» підтвердив сам Віталій Кошмак. Окрім того, 2 жовтня в статусі кандидата на відповідну посаду він подав у НАЗК декларацію про майно і доходи.
Другого жовтня в реєстрі НАЗК з’явилася декларація кандидата на посаду директора Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Віталія Кошмака. У відомстві нового призначення офіційно не комунікували.
Раніше Віталій Кошмак працював в Острозькому лісовому господарстві, очолював Рокитнівське і Дубенське лісові господарства.
У декларації він вказав, що мешкає у селі Бармаки на Рівненщині, одружений та має трьох синів.
Із нерухомості у декларації вказані вісім земельних ділянок на Рівненщині загальною площею близько 2,5 гектарів. П’ять з них, що у селах Велике і Мале Вербче Сарненського району, належать самому лісівнику. Дружина Марина Кошмак володіє трьома ділянками: дві з них у селищі Степань Сарненського району, а одна у Великому Житині Рівненського району.
Сім’я користується двома квартирами. Одна з них, на 56,3 квадрата, у селі Велике Вербче з 2001 року належить братам Віталію та Сергію Кошмакам, інша – на 43,6 квадрата – Наталії Тивончук, яку лісівник також згадує у своїй декларації.
Крім того, Віталію Кошмаку з 2023 року належить житловий будинок з магазином площею 269 квадратних метрів у селі Мале Вербче. А дружині Марині – будинок у Степані на 52,8 квадрати, ще один житловий будинок, але вже з магазином у тому ж селищі на 79 квадратів і недобуд у Великому Житині на 233 квадрати.
На дружину з червня 2024-го зареєстроване авто Skoda Superb 2011 року випуску. У Віталія Кошмака офіційно нема власної машини.
Торік подружжя Кошмаків мало понад 3 мільйони гривень доходу. Посадовець отримував зарплату від ДП «Ліси України», Поліського лісового офісу і Філії «Дубенське лісове господарство». За рік набігло майже 936 тисяч гривень. Тобто щомісяця лісівнику нараховували майже 78 тисяч гривень. Окрім того, Кошмак декларує 1164 гривні доходу від надання майна в оренду приватному підприємству «Захід-Центр Трейд».
Дружина Марина торік офіційно заробила більше – майже 2,4 мільйона гривень. Вона зареєстрована підприємицею з 2016 року. Основний вид діяльності – виробництво готової їжі та страв.
Із заощаджень у подружжя – 250 тисяч гривень, 5 тисяч доларів та 3 тисячі євро в готівці.
Нагадаємо, Віталій Кошмак змінив на посаді директора Філії «Поліський лісовий офіс» Сергія Чуприну, який керував відомством з січня 2025 року. Нещодавно останній став фігурантом кримінальної справи про торгівлю деревиною.
