Кватирко пішов на підвищення: ким тепер буде ексочільник волинських лісівників?





Інформацію про це підтвердили у пресслужбі Офісу.



Ним став Сергій Чуприна. До цього, упродовж останнього року, чоловік обіймав посаду начальника Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства.



Довідково:



Раніше Суспільне писало, що за даними Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, Сергію Чуприні 42 роки, народився в с. Степань Сарненського району. Навчався в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Працював старшим майстром лісу Бобрівського лісництва Березнівського лісгоспу.



Працював на посадах: інженер-мисливствознавець, інженер захисту лісу, інженер лісового господарства, головний інженер. Очолював Клеванський та Остківський лісгоспи, був заступником керівника Рафалівського та Костопільського лісгоспів.



Тим часом багаторічний керівник Олександр Кватирко, який майже десятиліття керував лісовою галуззю Волинської області та у 2023 році став головою Поліського лісового офісу, тепер обійматиме посаду операційного директора в центральному апараті ДП «Ліси України».



Нагадаємо, раніше ми писали про





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У філії «Поліського лісового офісу» ДП «Ліси України» – новий директор.Інформацію про це підтвердили у пресслужбі Офісу.Ним став. До цього, упродовж останнього року, чоловік обіймав посаду начальника Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства.Тим часом багаторічний керівник, який майже десятиліття керував лісовою галуззю Волинської області та у 2023 році став головою Поліського лісового офісу, тепер обійматиме посаду операційного директора в центральному апараті ДП «Ліси України».Нагадаємо, раніше ми писали про 5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині.

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