На Волині п'яний водій авто злетів у кювет: загинула пасажирка

На Волині п'яний водій авто злетів у кювет: загинула пасажирка
Волинянина судять за вчинення смертельної ДТП у стані сп’яніння.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 50-річним жителем Ковеля в стані алкогольного сп’яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Увечері 27 вересня 2024 року нетверезий чоловік за кермом автомобіля марки «Opel Vivaro» на автодорозі між селами Мизове та Секунь Ковельського району не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив перекидання транспортного засобу.

У результаті ДТП 53-річна пасажирка автомобіля отримала травми, від яких згодом померла у лікарні.

Далі – слово за судом.

Довідково: санкцією ч. 3 ст. 286-1 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від пяти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: волинянин, суд, ДТП
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