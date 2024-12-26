За Незалежність України віддали своє життя двоє Героїв з Луцька.Про це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще дві втрати.Лучанин, 18.09.1988 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини А0666 на посаду командира зенітного ракетного відділення зенітного ракетного взводу механізованого батальйону.Солдат Кумбров Іван Сергійович загинув 02.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лозова Харківської області.Лучанин, 05.09.1967 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця 2 відділення охорони взводу охорони роти забезпечення боєприпасами батальйону.Старший солдат Личак Ігор Васильович, помер 31.12.2024 року в КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечнікова» від поранень, отриманих 13.11.2024 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України", - йдеться в повідомленні.Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героїв. Вічна пам'ять!